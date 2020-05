iPod tuning

Alors que tout laisse supposercomme un énième clone f2p, le jeu révèle toute sa force et son originalité par son système de combat. A l’instar d’unpar exemple, entrez en contact avec un monstre et vous serez automatiquement téléportés dans une arène pour un combat au tour par tour issu des tactical-RPG. Cette arène se découpe en 18 cases, permettant des affrontements à 9 contre 9 (voire 27 contre 27 avec des alliés, mais cela devient un bordel complet) et offre un large éventail de possibilités stratégiques. Pour commencer, il sera logique de placer les personnages avec la plus grosse défense en première ligne, les attaquants de zone en seconde et les soigneurs ainsi que votre personnage en dernière ligne, d’autant plus que si votre personnage tombe, le combat est perdu. Sachez que vos actions sont chronométrées et qu’en plus de jouer vite, il faudra jouer bien. Ajouté à cela, la zone d’attaque de vos mercenaires dépendra de sa classe. Un maitre canonn…