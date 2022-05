La domotique dans les bâtiments , objectif : autonomie

La domotique dans les maisons et bureaux offre un nouveau moyen de communication et de transmission des informations via des réseaux qui se développent toujours plus (CPL, WIFI, RFID…). Un moyen de communication qui s’inscrit dans une logique d’autonomie. Avec l’allongement de la durée de vie et l’augmentation croissante du nombre des personnes âgées, (en 2020, les plus de 75 représenteront 11% de la population) il devient urgent de trouver une alternative plus économique que les établissements spécialisés.



Alors, le XXIe siècle compte beaucoup sur l’intelligence artificielle qui permettra, à terme, de maintenir les personnes âgées à domicile. C’est d’ailleurs dans cette optique que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a mis en place le projet GERHOME. Ce dernier prévoit la conception de solutions innovantes « utilisant des technologies domotiques et intelligentes pour assurer autonomie, confort de vie, sécurité, surveillance et assistance à domicile. », voir le site : http://monsieurto.over-blog.com/2021/12/domotique-maison-centralisez-la-gestion-de-vos-eclairages-chauffages-volets-et-systeme-d-alarme.html







Le Japon, au premier rang Le Japon, toujours numéro un sur les nouvelles technologies va encore plus loin en reliant la gestion d’un appartement ou d’une maison à un téléphone portable.



Explications : les Japonais sont en mesure d’ouvrir à distance la porte de leur résidence. Ils ont, de plus, la possibilité d’être informés par mail de l’entrée d’une personne dans leur domicile.