Action Cam de Sony : Le Hi-Tech au service de l'action

L'Action Cam de Sony est LA solution pour filmer dans toutes les conditions. Sous l'eau, dans les airs, à toutes vitesse, en pleine session séduction, la Sony Action Cam vous permettra d’immortaliser tous vos exploits.

L'Action Cam by Sony est la solution vidéo by Sony pour les sports extrêmes mais pas seulement. Cette petite caméra HD capable de filmer dans les conditions les plus folles peut vous suivre dans tous vos déplacements, particulièrement pour vos activités de voyages. L'Action Cam de Sony comporte pas mal d'avantages par rapport à ses principaux concurrents : son objectif capable de filmer en grand angle prend des images de très bonne qualité et les couleurs sont fidèles. Elle est équipée d'un stabilisateur électrique d'image SteadyShot, dispose d'un micro stéréo de très bonne facture, d'une application iOS et Android (PlayMemories Mobile) qui permet de la contrôler à distance de manière très intuitive. Et le plus que meltyStyle a noté est sa forme fine et allongée qui permet par exemple de la fixer sur le côté de votre tête. Alors bien sûr, comme l'indique meltyXtrem, cette Action Cam de Sony est parfaite pour immortaliser et échanger vos plus beaux rides, mais vous pourriez aussi songer à filmer en live vos plans drague les plus fous à la Barney Stinson (NDLR : Personnage mythique de la série How i Met Your Mother, les meltyStyliens verront très bien de qui je parle).

Et bien imaginez l'expérience Stinsonienne en immersion totale. Si nous avions eu l'Action Cam de Sony sous la main au moment du tournage, vous auriez pu vivre ce moment épique à travers les yeux de votre serviteur (NDLR : ceux d'entre vous qui veulent mettre en pratique un des articles du Playbook équipés de cette excellente Action Cam de Sony peuvent nous envoyer leur œuvres, les meilleures feront l'objet d'un article dédié). Le must, c'est que vous pouvez contrôler l'Action Cam à distance après l'avoir placée à un endroit stratégique. Avec sa résolution HD de 1080p et ses 5 modes d’enregistrement (formats 30p, 60p et 120p avec 2 modes ralenti 2x et 4x) vous pouvez même détailler l'action au ralenti. Vous pouvez aussi accompagner votre vidéo de photos, l'Action Cam de Sony dispose aussi d'un mode rafale particulièrement utile pour ne rien manquer. Pour 299€, cette Action Cam dispose de nombreux accessoires comme la fixation tour de tête (deux modèles à 30 et 25 euros) pour une immersion totale et une fixation adhésive (20 euros) pour la placer où vous voulez.