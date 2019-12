Le peer to peer, II

Le peer to peer permet avant tout une mutualisation entre différents utilisateurs. Les utilisations les plus courantes de ce modèle sont :

· Le partage d'informations :

Le peer to peer optimise le partage de données (texte, audio, vidéo…). En effet, utiliser cette infrastructure revient à relier directement un poste à un autre à travers le réseau sans passer par un serveur central. C'est ainsi que l'utilisateur va directement rechercher le fichier de données sur le poste d'un autre utilisateur.

· Le partage de ressources :

Le peer to peer permet de mutualiser les ressources informatiques de milliers de machines afin de les utiliser pour une tâche nécessitant une grande puissance (calcul…). Il peut également être appliqué comme une solution à un besoin d'espace de stockage important.

· Le travail collaboratif :

La création d'espaces partagés apporte à un groupe d'utilisateurs de nombreuses possibilités de collaborer dans l'espace et dans le temps.

Le peer to peer se rapproche fortement de la notion de Knowledge Management dans ses capacités à optimiser l'échange d'informations et de savoirs au sein des organisations. L'apprentissage commence lorsque ce modèle permet de créer des communautés d'échange de pratiques, de gérer les processus de travail collaboratif et de disposer rapidement du contenu correspondant à ces savoirs.





Néanmoins, le modèle peer to peer se construit également sur des règles et des comportements exigeants. Il pose dans ce cadre de nombreuses questions. Celle de la motivation des personnes participant à ce réseau tout d'abord. Créer une communauté de savoirs oblige à maintenir le contenu actualisé, disponible et opérationnel : les participants doivent donc consacrer une part de leur énergie à trouver, classer et clarifier les informations. Les problèmes de validation du contenu, de garantie de mise à jour et d'exactitude sont mis à jour. La difficulté n'est pas toujours de trouver l'information mais correspond plutôt à un souci de pertinence et de qualité.



Par ailleurs, les questions de sécurité et de confidentialité peuvent se poser. Dans un modèle de peer to peer, les besoins d'authentification, de respect de l'anonymat sont particulièrement importants.

L'infrastructure peer to peer doit encore valider son modèle. De fortes évolutions seront à mener pour qu'elle s'impose comme la source de véritables applications répondant aux besoins des organisations.