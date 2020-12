S'équiper en smartphone

Alors, je reviens de vacances (la neige était bonne, merci), et qu'est-ce que j'apprends ? Que le directeur de la rédaction de Télérama est parti, et qu'AIBO, le chien-robot de Sony, c'estfini . Après enquête, il n'y aurait aucun rapport (et d'ailleurs, vu le thème de ce blog, je vais me concentrer sur la seconde nouvelle). Donc, pour des raisons économiques, Sony a décidé d'arrêter la production de son chien électronique. A partir de mars, la société japonaise se contentera d'écouler ses stocks. La dernière version d'AIBO était pourtant amusante, et bien dans l'air du temps, puisqu'il était capable de... bloguer (oui, oui, comme un journaliste de Télérama , nous sommes finalement peu de chose). Auparavant, ses fonctions tendaient à le rapprocher de ses congénères en chair et en os. Quand on le caressait, il frétillait ; il pouvait jouer avec une balle ou un jouet en plastique ; il s'asseyait quand on lui en intimait l'ordre. Avec